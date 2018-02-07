РИАМО - 7 фев. Проект застройки территории торгового центра «Горбушкин двор» в Москве может быть вынесен на публичное обсуждение в ближайшие 1-2 месяца, сообщил в среду в ходе заседания коллегии стройкомплекса Москвы заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Ранее он сообщал, что город готов «дать другую функцию» территории ТЦ «Горбушкин двор» в связи с транспортным напряжением на этом участке. По мнению Хуснуллина, «Горбушка» притягивает к себе поток автомобилистов, поэтому смена функционала позволит снизить трафик в этом районе.

«Мы ведем переговоры с несколькими инвесторами, считаем, что в том виде, в котором сегодня «Горбушкин двор» есть, он создает очень большой трафик и неудобства для жителей. У нас действительно в районе Фили есть определенный объем реновации, который не обеспечен стартовыми площадками, поэтому мы проводим оценку градостроительного потенциала территории. Надо понимать, какой объем жилья нужен, готовим граддокументацию, в ближайшие 1-2 месяца вынесем на масштабное обсуждение», - сказал Хуснуллин.

Представление о том, когда начнется переселение на данную территорию, сформируется не раньше, чем будет готова проектная документация, то есть не ранее, чем через год, отметил заммэра.

Хуснуллин подчеркнул, что столичные власти ставят перед собой задачу найти максимально большое количество площадок под реновацию. По его словам, от первой волны переселения будет зависеть успех всей программы.

«Мы ведем рабочие переговоры с десятками инвесторов, рассматриваем сотни площадок, это абсолютно рабочий процесс, который идет в ежедневном режиме. Специально создана рабочая группа, которая, в прямом смысле слова, каждый метр городской территории смотрит, который может использоваться под реновацию», - отметил Хуснуллин.

Он также сообщил, что в прошлом году в Москве ввели в эксплуатацию более 8,5 миллионов квадратных метров недвижимости. Городу удалось построить больше недвижимости, чем в предыдущие годы, несмотря на санкции и экономические условия. При этом в столице возрос спрос на офисные и торговые помещения.

Программа реновации жилья в Москве была принята 1 августа 2017 года. Первоначально в нее вошли 5144 дома, на данный момент в проекте участвуют 5175 объектов. Реновация коснется около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что для программы реновации уже выбрано более 250 стартовых площадок, дома будут построены в течение двух-трех лет.