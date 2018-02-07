РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 фев. Победитель открытого конкурса «Масленичная кукла», который пройдет в Люберцах в рамках партийного проекта, получит приз – ноутбук, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Ружицкий.

«Приглашаем всех жителей Люберец посоревноваться в изготовлении ростовых кукол в открытом конкурсе «Масленичная кукла». Конкурс организован в рамках партийного проекта – «Парки малых городов» при поддержке местного отделения партии «Единая Россия». Победитель получит в подарок ноутбук, а призеры за 2 и 3 место – сотовые телефоны», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что для участия в конкурсе необходимо создать ростовую куклу на устойчивой подставке в лучших традициях праздника Масленицы. Ее высота должна быть не менее 1,5 метров. Для изготовления можно использовать любые безопасные материалы.

«16 февраля в Люберецком Дворце культуры пройдет отборочный этап и презентация кукол, с 9:00 до 16:00 жюри среди всех кандидатов определит призеров и финалистов конкурса. Само награждение состоится 18 февраля в Центральном парке культуры и отдыха на главной сцене праздника, здесь же все гости смогут увидеть работы финалистов конкурса «Масленичная кукла», которые пройдут по новым тропинкам парка масленичным поездом», – добавил Ружицкий.