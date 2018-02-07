РИАМО - 7 фев. Летом текущего года в Москве планируют завершить строительство канатной дороги на территории спорткомплекса «Лужники», сообщил в среду в ходе заседания коллегии Стройкомплекса столицы заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы, конечно, ждем канатную дорогу. Пока инвестор нам подтверждает, что к июню канатная дорога для связи с Воробьевыми горами будет построена», - сказал Хуснуллин.

Протяженность канатной дороги от Воробьевых гор до «Лужников» составит 737 метров, на ней будет три станции. Это будет не только туристический аттракцион. Канатная дорога решит две другие задачи - спортивную и транспортную, в зимний период ее будут использовать для подъема горнолыжников на реконструируемый трамплин на Воробьевых горах.

Реконструкция Большой спортивной арены началась в 2014 году. Именно в «Лужниках» пройдут главные игры чемпионата мира по футболу 2018 – матч открытия, один из полуфиналов и финал мундиаля. В результате реконструкции количество зрительских мест на стадионе увеличилось с 78 тысячи до 81 тысячи, а геометрия трибун изменилась – они максимально приближены к футбольному полю.