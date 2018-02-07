РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 фев. Сотрудники ГИБДД на прошлой неделе выявили семерых пьяных водителей на дорогах подмосковного Подольска, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

«На территории обслуживания отдела ГИБДД Управления МВД России по городскому округу Подольск с 30 января по 5 февраля 2018 года инспекторами дорожно-патрульной службы (ДПС) было выявлено 486 нарушений правил дорожного движения (ПДД), из них 79 – нарушений ПДД пешеходами, 7 – управление транспортным средством в состоянии опьянения», – говорится в сообщении.

Помимо этого, за данный период инспекторы ДПС зарегистрировали одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек. Погибших за неделю в Подольске не было.