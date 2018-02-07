РИАМО - 7 фев. Коллегия строительного комплекса столицы впервые проходит в Москве при участии порядка 5 тысяч специалистов, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин.

«Самая необычная коллегия стройкомплекса за всю историю проведения таких мероприятий, мы обычно ограничиваем посещение несколькими десятками чиновников и руководителей предприятий. Сегодня мы пригласили пять тысяч сотрудников строительного комплекса», - сказал Собянин на мероприятии.

Он также вручил награды отличившимся специалистам строительной сферы столицы.

«Хочу поблагодарить каждого из вас и сказать спасибо от имени москвичей за ваш самоотверженный труд. Москва, как говорится, не сразу строилась, но в таких объемах и такими темпами, как в последние годы, она не строилась никогда», - подчеркнул Собянин.

Он добавил, что в настоящее время порядка 50 тысяч человек трудятся на стройках Московского метрополитена. За последние семь лет построено более 100 километров линий и 60 станций метро и МЦК.

«Мы сделали такой задел, что темпы ввода метро не снижаются, а будут только расти», - подчеркнул Собянин.

Он также отметил, что за последние годы протяженность магистралей в Москве выросла на 16%, также возросло количество искусственных сооружений и мостов.

«Сегодня каждая третья эстакада, по которой ездят москвичи, построена за последние годы. Это колоссальный успех», - заключил мэр.