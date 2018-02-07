РИАМО - 7 фев. На территории новой Москвы вблизи поселка Сосенское планируется построить новое депо Сокольнической линии Московского метрополитена, строительство займет три - четыре года, сообщил в среду в ходе заседания коллегии Мтройкомплекса Москвы заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Что касается депо «Сосенское» - это продление Сокольнической линии. У нас был вариант построить его в районе Саларьево, сейчас по техническим причинам это не совсем получается сделать. Мы выбираем новые площадки и, думаю, что построим на территории новой Москвы в районе поселка Сосенское», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что депо «Сосенское» планируется построить в течение трех-четырех лет.

Как ранее сообщал руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, до конца 2018 года планируется достроить участок Сокольнической линии протяженностью более 11 километров, на котором будут расположены станции «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая», «Столбово».