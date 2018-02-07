РИАМО - 7 фев. Рабочие полностью завершили все строительные работы на стадионе «Лужники» в Москве, в настоящее время там возводят временные сооружения к чемпионату мира по футболу, сообщил в среду в ходе заседания коллегии Стройкомплекса столицы заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Лужники» - большая спортивная арена. Все работы закончены полностью», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что на территории спорткомплекса «Лужники» в настоящее время ведутся работы по строительству временных сооружений к чемпионату мира по футболу - 2018, которые после проведения соревнований будут демонтированы.

«На самом стадионе «Лужники» уже прошло более десяти массовых мероприятий, прошли на хорошем уровне», - добавил Хуснуллин.

Он отметил, что также на территории спорткомплекса ведутся работы по возведению центра художественной гимнастики. Его строительство завершится в сентябре.

«Строится большой плавательный комплекс полным ходом. Тоже будут к концу года основные строительные работы завершены. Проектируется и строится теннисный центр», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что в теннисном центре будет располагаться 24 закрытых и 17 уличных корта.

Реконструкция Большой спортивной арены началась в 2014 году. Именно в «Лужниках» пройдут главные игры чемпионата мира по футболу 2018 – матч открытия, один из полуфиналов и финал мундиаля. В результате реконструкции количество зрительских мест на стадионе увеличилось с 78 тысячи до 81 тысячи, а геометрия трибун изменилась – они максимально приближены к футбольному полю.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

В Подмосковье во время мирового первенства будут функционировать футбольные базы, где расположатся сильнейшие сборные мира.