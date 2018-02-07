РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 фев. В подмосковном Подольске произошел пожар в одной из квартир жилого дома на Колхозной улице, в результате возгорания пострадала женщина, ее госпитализировали в больницу округа, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

В среду в 5:44 на пульт пожарной охраны города Подольска поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: улица Колхозная, дом 1/6. К месту вызова тут же направили дежурных подразделения пожарной охраны округа.

«На момент прибытия происходил выход дыма из окон квартиры на 9 этаже. Пожар локализовали в 6:15, а ликвидировали в 6:24. В результате возгорания обгорела мебель в трехкомнатной квартире. В результате пожара пострадала женщина. Она была госпитализирована в больницу Подольска с признаками отравления продуктами горения», – говорится в сообщении.

Помимо этого, пожарные эвакуировали 14 человек, пятеро из которых дети. Также огнеборцы спасли из задымленного помещения одного человека. В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и 17 человек.