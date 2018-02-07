РИАМО - 7 фев. Количество рабочих, задействованных в строительстве Московского метрополитена, составляет 50 тысяч, сообщил в среду в ходе заседания коллегии Стройкомплекса Москвы заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы вышли уже на объем строителей более 50 тысяч, которые работают на строительстве метро», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что благодаря решению мэра Москвы о программе развития метро до 2025 года практически 95% территории города будут охвачены метро.

По данным комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, в столице используются 33 тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК), из которых в работе находятся 27, они занимаются проходкой 80 километров тоннелей столичной подземки.