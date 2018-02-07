РИАМО - 7 фев. В московском аэропорту «Шереметьево» отменены 14 рейсов компании «Аэрофлот» на 8 февраля из-за плохой чистки взлетно-посадочных полос в аэропортах, сообщается на сайте авиаперевозчика.

На Московский регион 3-4 февраля обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад, при этом выпало более 116% от февральской нормы осадков.

«Аэрофлот» вынужден внести изменения в расписание рейсов на 8 февраля 2018 года в связи с техническими причинами, возникшими вследствие неудовлетворительной чистки взлетно-посадочных полос в российских аэропортах в период неблагоприятных метеоусловий в выходные», - говорится в сообщении.

Всего отменили 14 рейсов из аэропорта «Шереметьево»: в Анапу, Стамбул, Варшаву, Белгород, Сыктывкар, Стокгольм, Кишинев, Ростов, Пермь, Нижний Новгород, Симферополь, Ереван, Казань и Магнитогорск.

Пассажиры оповещаются через колл-центр, прибывшие в аэропорт будут переоформлены на последующие рейсы и обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам «Аэрофлота».