РИАМО - 7 фев. За последние шесть лет силами города в Москве решили проблему 11 тысяч обманутых дольщиков, столица готова к работе над завершением оставшихся долгостроев, сообщил в среду в ходе заседания коллегии стройкомплекса Москвы заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о новом механизме достройки проблемных жилых объектов. Теперь они будут передаваться городской организации, которая выступит застройщиком.

«Сегодня мы встали на очень долгий трудный путь, но мы его доведем, потому что за последние шесть лет мы решили проблему 11 тысяч обманутых дольщиков. Опыт есть, средства в бюджете подведомственных организаций есть, мы с этой задачей справимся», - сказал Хуснуллин.

Он подчеркнул, что городские власти долго шли к решению о запуске нового механизма завершения долгостроев.

«Проанализировали всех дольщиков и те проекты, которые требуют больших и капитальных вложений, где мы не увидели перспективы достройки с инвесторами в ближайшие годы, приняли решение, что мы будем достраивать сами. У нас есть опыт такой работы с 2011 года. У нас есть команда», - добавил Хуснуллин.

По его словам, решение о новом механизме было принято ввиду большой ответственности и необходимости значительных капитальных вложений в проблемные проекты. Москва рассчитывает в решении данного вопроса на казенные предприятия.

«По каждому проекту будет принято индивидуальное решение. У нас, к сожалению, единой формулы на все проекты нет, потому что каждый проект индивидуален, у каждого есть свои проблемы. По Южному округу, в Царицыне, наиболее тяжелый проект, мы приняли определенный комплекс мер. Есть проекты, где достаточно высокий уровень готовности. У нас есть дорожная карта, мы уже ее исполняем, принято решение мэра ее исполнять», - сказал Хуснуллин.

Он подчеркнул, что обсуждение достройки проблемных домов потребует достаточно много времени, потому что необходимо сделать анализ незавершенных проектов, оценить состояние построенных объектов, определить объем работы. Необходимая сумма финансирования будет выяснена после детальной проработки по каждому объекту.

«Мы до дольщиков доведем всю информацию, доведем дорожную карту, а также сколько нужно на достройку. Надо проанализировать, сколько реально продано объектов, а сколько не продано», - заключил заммэра.