РИАМО - 7 фев. В Москве в августе планируют открыть участок Кожуховской линии Московского метрополитена от станции «Косино» до станции «Некрасовка», сообщил в среду в ходе заседания коллегии Стройкомплекса Москвы заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы действительно проработали технологически возможность запуска от «Косино» до «Некрасовки». Где-то к августу мы совершенно точно сможем его запустить», - сказал Хуснуллин.

По его словам, глубина станций на данном участке достигает 35-40 метров. При строительстве участка метро были проблемы с освобождением территорий и перекладкой коммуникаций.

Ранее он сообщил, что в 2018 году в Москве планируют запустить более 20 станций метро.

Как ранее сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, строящаяся Кожуховская линия – одна из самых долгожданных и в перспективе одна из самых востребованных веток метрополитена. Ее запуска ждут порядка 800 тысяч москвичей, жителей Люберец и других близлежащих городов Подмосковья.

Новая ветка примет на себя часть пассажиров Калининской и Таганско-Краснопресненской линий.

Кожуховская линия метро пройдет от станции «Авиамоторная» на шоссе Энтузиастов до станции «Нижегородская улица» в начале Рязанского проспекта, далее вдоль Рязанского проспекта за МКАД в районы Жулебино, Косино-Ухтомский и Некрасовка. Строительство ветки начали в 2012 году. Ее протяженность составит 18,6 километра, на линии откроют девять станций. Обслуживать поезда будет новое электродепо «Руднево».

Строительство участка от станции «Некрасовка» до станции «Косино» с четырьмя станциями планируется завершить в 2018 году, строительство участка от станции «Косино» до «Авиамоторной» - в 2019 году.