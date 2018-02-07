РИАМО - 7 фев. В 2018 году в Москве планируют запустить 21 станцию метро и три депо, сообщил в среду в ходе заседания коллегии Стройкомплекса Москвы заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы видим точно совершенно на сегодняшнюю дату 21 станцию метро, видим порядка 50 километров, видим три депо», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что в перспективе в Москве в 2018 году могут запустить 52 километра линий подземки и 24 станции метро.

Ранее Хуснуллин сообщал, что в стадии строительства сейчас находится порядка 80 километров новых линий метро.

По итогам 2017 года в столице было построено 20,6 километра линий подземки и девять новых станций.