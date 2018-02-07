РИАМО - 7 фев. Компания «Аэрофлот» в среду отменила более 15 рейсов в московском аэропорту «Шереметьево» из-за плохой чистки взлетно-посадочных полос, сообщается на сайте авиаперевозчика.

«Аэрофлот» вынужден внести изменения в расписание рейсов на 7 февраля 2018 года в связи с техническими причинами, возникшими вследствие неудовлетворительной чистки взлетно-посадочных полос в российских аэропортах в период неблагоприятных метеоусловий в выходные», - говорится в сообщении.

Пассажиры оповещаются через колл-центр, прибывшие в аэропорт будут переоформлены на последующие рейсы и обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам «Аэрофлота».

Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания», всего в аэропорту «Шереметьево» в среду вечером задержано десять рейсов.

В среду в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, местами пройдет снег, температура воздуха опустится до минус 13 градусов.