РИАМО – 7 фев. Депутат Госдумы Андрей Барышев внес законопроект, в котором предлагается вернуть в России летнее время, сообщает в среду Газета.ru.

Законопроект поступил в электронную базу Госдумы, отмечается в материале.

«Федеральным законом от 21 июля 2014 года <…> «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исчислении времени» было отменено летнее время, установленное в 2011 году. В связи с этим на значительных территориях (Москва, центральные регионы Европейской части России, Урал) используется время, отстающее от поясного времени на один час», - говорится в пояснительной записке к документу.

По мнению парламентария, принятие проекта позволит рационально использовать светлое время суток поздней весной, на протяжении трех летних месяцев и ранней осенью, что не только сэкономит ресурсы, а также укрепит здоровье россиян.

Смена летнего и зимнего времени прекратилась в 2011 году. В ночь на 27 марта 2011 года россияне в последний раз перевели стрелки часов на час вперед и перешли на постоянное летнее время. Из-за этого световой день зимой сместился на вечерние часы, что вызвало недовольство многих жителей. В 2014 году президент Владимир Путин подписал закон о переходе России с 26 октября на постоянное зимнее время.

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