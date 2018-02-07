РИАМО - 7 фев. Народный артист СССР Армен Джигарханян оправился от болезни и вышел на работу в театр, сообщил РИАМО в среду официальный представитель Московского драматического театра Джигарханяна Вячеслав Дьяченко.

Джигарханян был госпитализирован в Москве с осложнением вирусного заболевания в конце января. Со 2 февраля, после выписки из больницы, артист находился на домашнем лечении.

«Вчера Армен Борисович приехал в театр поздно вечером, в районе восьми часов. Он в рабочем состоянии, и сегодня мы его тоже ожидаем. Он хорошо выглядит, все нормально», - сказал Дьяченко.

Ранее он отмечал, что 8-9 февраля в театре Джигарханяна состоится премьера спектакля «Пигмалион», на котором зрители смогут увидеть легендарного артиста.