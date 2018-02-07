РИАМО - 7 фев. Реализация концепции развития гжельского промысла на территории Подмосковья может привлечь в регион до 1 миллиона туристов, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

В ведомстве обсудили концепцию развития гжельского промысла на территории Московской области. На встрече присутствовали министр культуры Подмосковья Оксана Косарева, главный архитектор региона Михаил Хайкин, вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева, замглавы администрации Раменского района Ольга Егорова и другие.

«Концепция развития гжельского промысла на территории Подмосковья предусматривает комплексное развитие территории как туристического объекта: благоустройство, логистику, создание новых объектов показа, мест размещения и питания, новых музеев, системы навигации, привлечение паломнических мест и памятников природы», – сказала Косарева.

Она добавила, что все это должно быть объединено единым замыслом, стилистикой и единым архитектурным решением.

«И тогда Московская область по примеру европейских стран может претендовать на звание Керамической столицы России. По мнению экспертов, практическая реализация этой концепции сможет привлечь в Подмосковье до 1 миллиона туристов и экскурсантов», – отметила Косарева.

По словам министра, сегодня изделия из Гжели известны во всем мире, но туристическая привлекательность гжельских поселений пока недостаточно развита: в среднем в год их посещают от 12 до 15 тысяч человек

«Бренд Гжели сегодня пока сильнее территории. Чтобы он эффективно работал на Раменский район, необходимо объединить интересы производителей керамической продукции, туриндустрии и заинтересовать инвесторов», – добавила министр.

Министерство культуры Подмосковья как уполномоченный орган по сохранению, использованию и популяризации народных художественных промыслов выступает координатором концепции развития гжельского промысла. На встрече были определены этапы и сроки ее реализации.