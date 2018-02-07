РИАМО - 7 фев. Рейтинг управляющих организаций Московской области по итогам 2017 года опубликуют на сайте Госжилинспекции региона до конца текущей недели, сообщил журналистам в среду руководитель ведомства Вадим Соков.

«Буквально на этой неделе мы должны вывесить на сайте и всех оповестить о том, что вышел рейтинг 2017 года», - сказал Соков.

Он добавил, что последнее место в этом рейтинге заняла УК из Химок, которая была лишена лицензии в конце 2017 года.

Ранее Соков рассказал, что в 2018 году в Московской области более 200 управляющих организаций могут лишить лицензий.