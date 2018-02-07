РИАМО – 7 фев. Спасатели МЧС России подготовились к работе в период весенних паводков, а также природных и лесных пожаров, сообщил журналистам в среду министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков.



«С учетом наступления весеннего тепла, мы уже подготовились к весеннему паводку, а также к защите населенных пунктов, социальной инфраструктуры от природных и лесных пожаров», - сказал Пучков.



Ранее он назвал Московскую область одним из самых стабильных регионов России в плане успешной работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций.