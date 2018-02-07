Во время патрулирования района Хорошево-Мневники сотрудники ППС увидели на проезжей части скакавшую галопом лошадь, которая двигалась навстречу движению.
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Во время патрулирования района Хорошево-Мневники сотрудники ППС увидели на проезжей части скакавшую галопом лошадь, которая двигалась навстречу движению.
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