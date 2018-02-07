РИАМО - 7 фев. МЧС России обеспечит высокий уровень безопасности на чемпионате мира по футболу, сообщил журналистам в среду министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков.

В среду в подмосковном Красногорске проходит Всероссийский сбор по подведению итогов деятельности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий гражданской обороны в 2017 году и постановке задач на 2018 год.

«Проведен Кубок конфедерации, который показал высокий уровень подготовки, выявил ряд узких мест, и мы сейчас с учетом уже опыта Кубка конфедерации наращиваем свой потенциал. И счет идет буквально на часы и сутки. И я хочу заверить всех участников и гостей чемпионата мира по футболу — уровень безопасности и участников, и всех гостей будет обеспечен выше мирового уровня», - сказал Пучков.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

В Подмосковье во время мирового первенства будут функционировать футбольные базы, где расположатся сильнейшие сборные мира.