РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 фев. В подмосковном Подольске начала работать мотошкола со своей трассой и прокатом самоходной техники, трасса находится недалеко от Птичьего рынка и деревни Коледино, сообщил «РИАМО в Подольске» директор мотоклуба «Moto-Vista» Андрей Левин.

«Очередной филиал мотоклуба «Moto-Vista» с прокатом самоходов и школой обучения для детей открылся в Подольске. Пока трасса создана из снега. В дальнейшем мы построим освещенную суперкросс компактную трассу со множеством трамплинов, поставим трибуны. Здесь уже подведена вода, есть кафе, где можно погреться. Весной приступят к капитальным земляным работам», – сказал Левин.

Он добавил, что на трассе можно покататься на квадроциклах, снегоходах, мотоциклах, также можно взять технику напрокат. Уроки вождения преподают инструкторы. В мотошколе мастерству мото- квадро- и сноукросса обучают детей и взрослых. В младших группах обучаются ребята от пяти до 12 лет, в подростковых – с 13 до 15 лет, во взрослых – с 15 лет.

На трассе можно покататься на лыжах или на большой ватрушке, прицепленных к снегоходу. Впервые 18 февраля на трассе проведут Мотомасленицу для активного семейного и молодежного отдыха. Можно будет поучаствовать в различных конкурсах, покататься, попить чай из самовара, кофе, приготовить шашлыки.

Одна открытая тренировка длится час, для детей стоит от 1000 рублей, для взрослых от 2 тысяч рублей в зависимости от техники и класса мастерства. Также организован активный семейный отдых с катанием на мототехнике (квадроциклы, мотоциклы, снегоходы) угощением чаем, кофе и шашлыками.