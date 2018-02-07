РИАМО - 7 фев. В подмосковном Пушкине перед судом предстанет водитель, который в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на полицейских и скрылся, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Пушкинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) и частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

«В настоящее время уголовное дело направлено в Пушкинский городской суд для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении.

По версии следствия, в ночь на 27 сентября 2017 года иномарка под управлением жителя города Пушкино, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, попала в поле зрения инспекторов ДПС. Полицейские пытались остановить машину, однако водитель законные требования представителей власти проигнорировал, совершил на них наезд и скрылся. В тот же день он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Следствие установило, что мужчина и ранее неоднократно нарушал закон и привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.