РИАМО - 7 фев. На северо-западе Москвы сотрудники полиции вернули законным владельцам сбежавшую лошадь по кличке Гриша, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

Во время патрулирования района Хорошево-Мневники сотрудники ППС увидели на проезжей части скакавшую галопом лошадь, которая двигалась навстречу движению.

«Полицейские перекрыли движение автотранспорта и поймали лошадь, которая представляла опасность для всех участников дорожного движения. Наряду полиции удалось остановить испуганное животное, после чего о произошедшем было сообщено в дежурную часть», - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что пойманная лошадь принадлежит расположенному неподалеку конно-спортивному клубу. Правоохранители связались с руководством клуба и сообщили о задержании их питомца. Позже коня по кличке Гриша благополучно перевезли в конюшню.

Лошадь скачет галопом по проезжей части в Москве. ВИДЕО>>