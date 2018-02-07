РИАМО - 7 фев. Председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин отберет трех финалистов всероссийского конкурса «Лидеры России», для которых станет наставником.

В Сочи открылся финал конкурса «Лидеры России», который будет проходить до 11 февраля. В нем принимают участие 300 управленцев, показавших наилучшие результаты по итогам полуфиналов. Москву и Московскую область представляют 65 человек. Финалисты встречаются с наставниками, среди которых представители органов госвласти и топ-менеджеры крупнейших российских компаний.

«У нас есть один лидер России, и много молодых, которых мы готовим. Это хорошая тенденция. Наша цель - дать им новые возможности, продвинуть их. Новые лидеры России - это креативные, инициативные люди, смелые. Я отберу только трех. Я буду отбирать тех, кто ближе к моей сегодняшней деятельности», - сказал Кудрин журналистам после мастер-класса с финалистами.

Он подчеркнул, что будет встречаться с избранниками один раз в месяц или в два месяца.

«Если мы найдем общие точки, то решим, что делать дальше. Я сегодня встречаюсь с группой, я изучу биографию, проведу ряд встреч», - добавил Кудрин.

По его словам, у победителей конкурса «Лидеры России» должен быть большой опыт в управленческой работе. Кудрин подчеркнул, что 80% финалистов соответствуют любой должности в корпорации.

«Сегодня эффективным менеджерам зачастую интереснее бизнес. Государственная служба проигрывает в конкуренции, и в нее приходят люди не с теми качествами, которые нужны. Происходит негативный отбор на госслужбу, приходят не просто не самые лучшие, а те, кто хочет воспользоваться админресурсом», - заключил Кудрин.

Конкурс «Лидеры России» проводится в рамках исполнения поручения президента РФ. Участником мог стать любой гражданин России не старше 50 лет, имеющий опыт руководства. На конкурс было подано 199 тысяч заявок.