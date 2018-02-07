РИАМО - 7 фев. В 2018 году в Московской области более 200 управляющих организаций могут лишить лицензий, сообщил журналистам в среду руководитель Госжилинспекции Подмосковья Вадим Соков.

«Будет направлено более 200 предложений в лицензионную комиссию об аннулировании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности», - сказал Соков.

Он добавил, что большинство из управляющих компаний, которых могут лишить лицензии, являются банкротами.

Ранее Соков рассказал, что в прошлом году управляющие организации в Подмосковье получили 181 лицензию.