РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 фев. Во Дворце молодежи Подольска 11 февраля состоится семинар об особенностях воркаута, который проведут спортсмены округа, сообщил «РИАМО в Подольске» организатор мероприятия Павел Павлов.

«Спортсмены подольской команды по воркауту 11 февраля проведут семинар, посвященный данному виду спорта во Дворце молодежи. В рамках программы они расскажут об отжиманиях, особенностях воркаута, в частности, чем именно данный спорт отличается от гимнастики, а также как девушкам добиться успеха в этом виде спорта. Посетить семинар смогут все желающие бесплатно», – сказал Павлов.

Мероприятие начнется в 16:00 тренировкой на улице, а в 17:00 начнется семинар в зале Дворца культуры по адресу: улица Октябрьский проспект, дом 11/1.