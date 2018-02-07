РИАМО - 7 фев. Количество обращений в Госжилинспекцию Московской области после создания Единой диспетчерской службы (ЕДС) в подмосковной Электростали сократилось на 12-15%, сообщил журналистам в среду руководитель надзорного ведомства Вадим Соков.

Единая диспетчерская служба ЖКХ была открыта в городском округе Электросталь в августе 2017 года.

«У нас по статистике на 12-15% снизилось количество обращений из муниципалитета (городской округ Электросталь - ред.)», - сказал Соков.

Ранее он сообщил, что в Подмосковье в 2018 году продолжат создание ЕДС в городах с населением более 100 тысяч человек. В 2018 году планируется создать ЕДС еще в 13 муниципалитетах.