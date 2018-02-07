РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 фев. Стоимость разового билета на общественный транспорт в некоторых транспортных компаниях Балашихи увеличилась на 5 рублей с 5 февраля, сообщила начальник отдела транспорта и связи администрации Балашихи Ирина Ермакова.

Теперь стоимость разового билета составит 40 рублей вместо 35. Изменения в стоимости проезда внесли такие компании-перевозчики, как «Восток Авто», «АвтоТранс», «АвтоЛидер» и «Балашиха-экспресс». Стоимость проезда по карте «Стрелка» не изменилась.

«Перевозчики приняли решение повысить стоимость проезда на 5 рублей в связи с повышением стоимости бензина и запчастей. Но по единой транспортной карте «Стрелка» стоимость проезда остается неизменной», – сообщила Ермакова.