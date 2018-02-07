РИАМО - 7 фев. Судьбу новорожденной девочки, родители которой были найдены мертвыми в квартире в подмосковном Павловском Посаде, решат столичные службы опеки, сообщила РИАМО в среду детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.

Шестого февраля в квартире, расположенной на девятом этаже многоэтажного жилого дома в Павловском Посаде, обнаружены тела супругов с резанными ранами в области шеи. В этой же комнате был обнаружен плачущий младенец. Незамедлительно была вызвана скорая помощь, ребенок доставлен в перинатальный центр Балашихи. Его жизни ничего не угрожает. По данному факту возбуждено уголовное дело.

«Поскольку новорожденная появилась на свет в городе Москве, ее дальнейшую судьбу будет решать столичная служба опеки. Вероятно, ее передадут родственникам», - сказала Мишонова.

Она добавила, что в настоящее время врачи оценивают состояние малышки как стабильное. Ее перевели из реанимации в отделение терапии с диагнозом переохлаждение и ушиб головы.

По предварительным данным пресс-службы ГСУ СК РФ по региону, несколько дней назад в семье родился ребенок, и супружеская пара переехала на время из Москвы в Павловский Посад к родственникам. После осмотра места происшествия установлено, что квартира изнутри была закрыта на замок и щеколду.

В настоящее время для расследования уголовного дела создана следственная группа. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Допрашиваются свидетели. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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