РИАМО - 7 фев. Сотрудники полиции и прохожие помогли женщине выбраться из воды на Коломенской набережной в Москве, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

По его словам, инцидент произошел в районе дома 26 на Коломенской набережной.

«До прибытия подразделения МЧС сотрудники полиции вместе с очевидцами спасли женщину и передали ее наряду скорой помощи», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сейчас женщину осматривают врачи.