РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 фев. Более 60 управляющих компаний Балашихи проведут День открытых дверей 10 февраля в рамках областной акции, сообщил в среду глава Балашихи Сергей Юров.

«Наши управляющие компании открыты для жителей всегда. Госжилинспекция Московской области проводит очередную ежеквартальную акцию «Дни открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья», в которой примут участие более 60 организаций, обслуживающих многоквартирные дома в Балашихе», – сказал Юров.

Он добавил, что основной темой акции станет вопрос создания советов многоквартирных домов. Ознакомиться со списком управляющих компаний, которые примут участие в акции, можно на официальном сайте Госжилинспекции Московской области. День открытых дверей пройдет с 10:00 до 15:00. Жители Балашихи смогут задать интересующие их вопросы сотрудникам управляющих компаний, а также юристам и инспекторам Госжилинспекции.

По данным Балашихинского информагентства, акция «Дни открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья» проводится по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева с 2014 года. Цель мероприятия – продемонстрировать открытость и прозрачность работы управляющих компаний и наладить диалог с жителями.