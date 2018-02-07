РИАМО - 7 фев. В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» разработали систему сбора с крыш дождевой воды, которую будут использовать для полива растений, сообщил журналистам в среду директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.

«Мы заключили партнерское соглашение с Росбанком, он будет финансировать эту систему - первую в истории Москвы (систему – ред.) по сбору дождевой воды со всех крыш наших тропических и субтропических оранжерей», - сказал Ретеюм.

Он отметил, что сбор дождевой влаги позволит экономить водопроводную воду. Кроме того, именно дождевая вода нужна для всех тех уникальных растений, которые находятся в «Аптекарском огороде».

«Где-то в сентябре-октябре текущего года будет презентация, в которой будет показано, как устроена эта система, как она работает. Выберем какой-нибудь дождливый день, чтобы посмотреть, как это на практике действует», - заключил Ретеюм.

Ранее пресс-служба Ботанического сада МГУ сообщала, что система сбора дождевой воды позволит «Аптекарскому огороду» радикально сократить расходы ценной питьевой воды — сад станет примером для подражания и мотивирует все прочие сады, парки и хозяйства на заимствование столь ценного опыта ради улучшения экологической ситуации в России и мире.