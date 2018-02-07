РИАМО - 7 фев. Крупная пробка длиной около 15 километров образовалась на внешней стороне МКАД от Щелковского шоссе до Осташковского шоссе в среду днем, говорится в сообщении пресс-службы сервиса «Яндекс.Пробки».

«Зафиксирована необычно сложная пробка – МКАД, внешняя сторона, от Щелковского шоссе до Осташковского шоссе. В пробке длиной 14,4 километра можно потерять 1 час 14 минут, что на 52 минуты больше обычного», - говорится в сообщении.

Общая загруженность дорог утром в среду составляет шесть баллов из десяти возможных.

В среду в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, местами пройдет снег, температура воздуха опустится до минус 13 градусов.