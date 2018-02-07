РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 фев. В среду для студентов Люберецкого техникума имени Юрия Гагарина провели урок, в ходе которого им рассказали о безопасности работы в интернете, сообщается на официальной странице учебного заведения в Instagram.

«Безопасность в интернете является довольно актуальной проблемой. Поэтому в среду на базе Люберецкого техникума имени Юрия Гагарина прошел единый урок для студентов 1 и 2 курсов, который направлен на то, чтобы научить студентов критически относиться к информационной продукции, распространяемой в сети», – говорится в сообщении.

Студенты должны научиться отличать вредоносную информацию от безопасной и знать нормы и правила поведения в интернете, особенно в социальных сетях.

Всемирная сеть сегодня охватила практически все сферы жизни человека. Действительно, посредством интернета люди общаются друг с другом, совершают покупки и осуществляют финансовые операции. Современные подростки проводят за компьютером значительную часть своего свободного времени, готовясь к урокам, играя в онлайн-игры либо переписываясь с друзьями в социальных сетях.