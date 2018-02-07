РИАМО - 7 фев. Сбой произошел в работе части автоматов по продаже билетов в Московском метрополитене в среду, для избежания очередей дополнительно привлечены мобильные кассиры, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«Часть автоматов по продаже билетов, расположенных на станциях Московского метрополитена, временно не работают. Весь набор сервисов доступен в кассах. Мы работаем над устранением неполадок. Приносим извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении.

Московский метрополитен прилагает все усилия к тому, чтобы избежать очередей. Кассы работают в усиленном режиме – открыты все окна.

На самых загруженных станциях дополнительно привлечены мобильные кассиры и установлены мобильные экспресс-кассы.