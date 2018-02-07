РИАМО - 7 фев. На центральной аллее ВДНХ в Москве завершила свою работу экспозиция «Шоу-рум квартир по программе реновации», говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

«Это плановый демонтаж. В настоящее время прорабатывается возможность демонстрации жителям квартир, выполненных в соответствии с утвержденными мэром Москвы Сергеем Собяниным требованиями к улучшенной отделке жилых помещений. Создание шоу-румов в районах реновации будет оптимальным решением для участников программы», - сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что за время работы шоу-рума его посетило порядка 47 тысяч человек, многие из которых выразили благодарность и оставили положительные отзывы об экспозиции.

По словам руководителя департамента, с учетом пожеланий москвичей, которые были высказаны в шоу-руме на МУФ-2017, в экспозиции была доработана планировка квартир. В однокомнатной квартире на 50% увеличена площадь коридора и прихожей, во всех квартирах добавлена гардеробная либо встроенный шкаф, также увеличена высота потолков с 2,65 до 2,75 метра, выполнена улучшенная отделка «комфорт-класса».

Первый шоу-рум квартир по программе реновации работал в Москве до 15 августа, за это время его посетили около 60 тысяч человек. В сентябре на главной аллее ВДНХ, неподалеку от павильона «Космос», открылся новый шоу-рум квартир по реновации.

О готовящейся программе сноса хрущевок мэр Москвы Сергей Собянин объявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным 21 февраля 2017 года.

В программу реновации вошел 5171 дом. Общая площадь всех домов, включенных в программу, составляет около 16 миллионов квадратных метров, в них расположены 350 тысяч квартир и проживают 1 миллион человек.

В настоящий момент утверждено 236 стартовых площадок для переселения жителей, еще 160 площадок находятся в проработке. Первые дома специально для программы реновации планируется построить в течение трех лет. Завершить программу намерены к 2032 году.