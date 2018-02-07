РИАМО - 7 фев. Жителям Подмосковья вернули более 150 миллионов рублей по выданным предписаниям Госжилинспекции Московской области в 2017 году за оказание ненадлежащих услуг, сообщил журналистам в среду руководитель надзорного ведомства Вадим Соков.

По его словам, в 2017 году было всего выписано штрафных санкций на общую сумму 340 миллионов рублей, что больше показателя 2016 года на 10-15 миллионов рублей.

«По предписанию Госжилинспекции было возвращено (жителям - ред.) более чем 150 миллионов рублей за неоказанные услуги или услуги ненадлежащего качества», - сказал Соков.

Он отметил, что специалисты обследовали более 133 тысяч многоквартирных домов, провели более 50 тысяч внеплановых проверок, выдали более 15 тысяч предписаний и возбудили свыше 23 тысяч административных дел.

По словам Сокова, в 2018 году также в Подмосковье продолжат создавать Единые диспетчерские службы в 2018 году. В настоящее время ЕДС созданы в пяти муниципалитетах Подмосковья. В 2018 году планируется создать ЕДС еще в 13 муниципалитетах.