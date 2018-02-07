РИАМО - 7 фев. Льготники в Московской области с начала 2018 года получили лекарственные препараты на общую сумму 940 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства здравоохранения.

«В январе 2018 года льготники-жители Московской области обеспечены лекарственными препаратами более чем по 245 тысячам рецептам на общую сумму в размере 940 миллионов рублей», - сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

В настоящее время жители Подмосковья, относящиеся к льготным категориям, могут получить медикаменты по бесплатным рецептам более чем в 300 пунктах отпуска, в том числе в пяти круглосуточных аптечных организациях полного цикла.

«Вопрос льготного лекарственного обеспечения подмосковных граждан находится на контроле. На сегодняшний день в Подмосковье проживает более 661 тысячи человек, имеющих право на получение государственной социальной помощи в части лекарственного обеспечения. Это люди с сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими социально значимыми заболеваниями», - отметил Марков.

Министр добавил, что уточнить информацию о наличии льготных лекарств можно по телефону горячей линии министерства здравоохранения Московской области: 8 (495) 748-48-80.