РИАМО - 7 фев. В Подмосковье задержан мужчина, обвиняемый в сексуальном насилии в отношении ребенка, совершенном в 2007 году в Волгоградской области, говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России.

В Волгоградской области продолжается расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, которого обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего).

«Второго февраля 2018 года обвиняемый был задержан в Московской области сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и Росгвардии. В ближайшее время он будет этапирован в Волгоградскую область, где следователи регионального СК России проведут с мужчиной комплекс необходимых следственных действий», - отмечается в сообщении.

По данным следствия, в ноябре 2007 года обвиняемый вместе со своими друзьями в состоянии алкогольного опьянения пришел в гости к односельчанину, однако того дома не оказалось. На требование хозяйки жилища, которая в то время находилась в доме вместе со своим 13-летним сыном, покинуть их домовладение гости не реагировали. Женщина вышла из дома, чтобы найти своего гражданского супруга, оставив при этом подростка с компанией. Один из мужчин совершил насильственные действия сексуального характера в отношении мальчика. Свидетелем преступления стала мать потерпевшего.

Сразу после совершенного преступления обвиняемый, взяв у своей матери денежные средства и пояснив ей, что вынужден уехать, скрылся. Он незамедлительно был объявлен в розыск. Заочно ему было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчину искали на протяжении 11 лет.

Задержанный ранее неоднократно судим, в том числе за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В общей сложности он отбыл в местах лишения свободы семь лет, откуда освободился в декабре 2006 года.

Расследование уголовного дела продолжается.