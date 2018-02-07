РИАМО - 7 фев. Свыше 70 мероприятий, приуроченных к празднованию Масленицы, пройдет в парках, библиотеках и музеях Подмосковья, с 12 по 18 февраля жителей региона ждут театрализованные представления, игры, конкурсы, спортивные состязания, интерактивные анимационные программы для детей и взрослых, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В период с 12 по 18 февраля в 48 парках Подмосковья пройдет более 70 мероприятий, приуроченных к празднованию «Широкой Масленицы», - сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Она отметила, что в парке «Покровский» города Хотьково будет организован керлинг по-русски и праздничная ярмарка, где все желающие смогут попробовать самые разнообразные масленичные блины. В парке города Реутова проведут анимационно-развлекательную и концертную программу «МатрешкаFEST». В парке сельского поселения Захаровское Одинцовского района состоится игровая программа «Блинный квест» и экскурсия «Традиции и обычаи проведения Масленицы на Руси».

«Традиционно, активное участие в праздновании Масленицы принимают и библиотеки Подмосковья, которые проводят на масленичной неделе всевозможные тематические мероприятия: мастер-классы, викторины, концерты, выставки. В этом году подмосковные библиотеки предложат более 300 событий, посвященных проводам зимы», - добавила министр.

По словам Косаревой, в масленичную неделю с 12 по 18 февраля все государственные музеи Московской области для жителей и гостей Подмосковья подготовили праздничные гулянья.

«Будет и взятие снежного городка, и катание с ледяных горок, и кулачные бои, и традиционные масленичные столбы с ценными призами, старинные русские качели, игры, конкурсы, викторины, кукольные масленичные представления, танцы, хороводы в компании веселых ряженых и скоморохов и масса приятных масленичных сюрпризов», - уточняется в сообщении.

Масленица – древнейший народный праздник проводов зимы и встречи весны. Он пришел из языческой культуры и сохранился после принятия христианства. Церковь включила Масленицу в число своих праздников, назвав его Сырной седмицей, так как Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту.