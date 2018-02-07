РИАМО - 7 фев. Теплицы общей площадью более 80 гектаров планируют ввести в эксплуатацию в Подмосковье в 2018 году, поставив рекорд по вводу тепличных площадей в регионе, сообщил журналистам в среду министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Мы более 80 гектаров теплиц в этом году введем. Это будет, наверное, самое большое количество вводимых площадей за всю историю тепличных проектов на территории нашего региона», - сказал Разин.

Он добавил, что в ближайшее время будет сдан в эксплуатацию агрокомплекс «Иванисово» в Ногинском районе. Ряд теплиц будет введен в строй благодаря запуску четвертой очереди комплекса «Агрокультура Групп» и второй очереди комплекса «Луховицкие овощи».

Ранее Разин сообщал, что в Воскресенском районе планируется создание высокоэффективного производства по выращиванию овощных и зеленых культур на земельном участке площадью 130 гектаров. Предполагается строительство шести тепличных блоков и необходимой инфраструктуры. Общий объем финансирования на реализацию проекта составляет более 12 миллиардов рублей. В эксплуатацию объект планируют ввести в 2019-2022 годах.