РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 фев. В подмосковных Котельниках на помощь подрядным организациям и управляющим компаниям вышли добровольцы, сообщается в официальном аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета в Instagram.

«Продолжается расчистка города от снега. На дорогах задействованы все ресурсы МБУ «Спецтранс» и УК «Котельники». На территориях, не доступных для техники, работают бригады добровольцев с лопатами, они вручную убирают снежные заносы», – сообщается в аккаунте.

Администрация выражает благодарность компании «Русские газоны», которая вывела свою спецтехнику на помощь в уборке города.

Шестого февраля глава Котельников Ирина Польникова потребовала от спецслужб провести качественную уборку микрорайонов Южный, Силикат и Покровский проезд. Польникова обратила особое внимание специалистов на расчистку входов в подъезды домов, разворотный круг общественного транспорта и въезд в микрорайон Южный.

Власти обращаются к владельцам автомобилей, припаркованных на участках работы спецтехники, оказывать содействие городским службам и убрать машину на время уборки.