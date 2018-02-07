РИАМО - 7 фев. В Москве в машине 36-летнего гражданина одной из республик Средней Азии нашли более 10 килограммов героина, полиция возбудила уголовное дело, сообщается на сайте МВД РФ.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, на Сколковском шоссе сотрудники УНК ГУ МВД России по Москве задержали мужчину, у которого при личном досмотре изъято порошкообразное вещество неизвестного происхождения общей массой более 14 граммов.

«При обследовании автомашины, за рулем которой находился подозреваемый, полицейские обнаружили четыре полимерных пакета с аналогичным препаратом, которое, согласно исследованию, проведенному в ЭКЦ ГУ МВД России по Москве, является наркотическим средством – героином общей массой более 10 килограммов», - добавила Волк.

По данному факту ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств).

В отношении 36-летнего гражданина одной из республик Средней Азии избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.