РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 фев. В подмосковном Подольске сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в бытовке на Нефтебазовском проезде в среду, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

«Информация о пожаре в бытовке на Нефтебазовском проезде, дом №86, в Подольске поступила в оперативно-дежурную смену сегодня (7 февраля – ред.) в 10:42. На данный момент сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание. В результате пожара никто не пострадал», – сказал сотрудник.

Как отмечается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, в тушении пожара принимали участие 11 человек и три единицы техники.