РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) - 7 фев. Аэропорт «Жуковский» был удостоен престижной премии в области авиаперевозок «Воздушные ворота России», награду вручили в среду, сообщил Жуковскому информагентству специалист по связям с общественностью компании «Рампорт Аэро» Алексей Игнатенко.

«Победителем в категории «Международный аэропорт с пассажиропотоком до 0,5 миллионов человек» признан международный аэропорт «Жуковский». Воздушная гавань подмосковного наукограда (Жуковский – ред.) вышла на такое количество пассажиров к концу 2017 года», – сказал Игнатенко.

По данным агентства, в феврале 2016 года оператор аэропорта АО «Рампорт Аэро» стал лауреатом премии «Воздушные ворота России» в специальной номинации «Лучший инвестиционный проект года».

Аэропорт «Жуковский» начал свою работу 12 сентября 2016 года, первый пассажирский борт из Жуковского отправился в Минск. Сейчас российские и зарубежные авиакомпании летают из Жуковского по 10 различным направлениям; с конца марта ожидаются рейсы в Сочи и Симферополь.