РИАМО - 7 фев. В Подмосковье за последние 5 лет на 15% сократилось число людей, которые погибли в результате пожаров, сообщил журналистам в среду начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

В среду в подмосковном Красногорске проходит Всероссийский сбор по подведению итогов деятельности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий гражданской обороны в 2017 году и постановке задач на 2018 год. Его открыл глава МЧС России Владимир Пучков.

«Что касается гибели людей на техногенных пожарах. Общий процент гибели за пять лет уменьшился в разы - на 15%, а это колоссальная цифра, потому что за этими 15% стоят более 200 человеческих жизней», - сказал Полетыкин.

Он добавил, что пожарно-спасательные подразделения оснащены беспилотной авиацией, которая хорошо себя зарекомендовала во время природных пожаров.