РИАМО - 7 фев. В Московской области в 2018 году штат общественных жилищных инспекторов планируют увеличить до 100 человек, сообщил журналистам в среду руководитель Госжилинспекции Подмосковья Вадим Соков.

«Мы планируем в 2018 году довести эту цифру (количество общественных жилищных инспекторов - ред.) до 100 человек», - сказал Соков.

Он добавил, что в настоящее время на территории Московской области общественный жилищный контроль осуществляют 80 инспекторов.

По его словам, на сайте ведомства все желающие смогут пройти тестирование на должность общественного жилищного инспектора.

Как уточнил Соков, в 2017 году совместно с общественными жилищными инспекторами было проведено более 4 тысяч проверок.

Общественные жилищные инспекторы проводят проверки как совместно со специалистами Госжилинспекции Московской области, так и самостоятельно.

Они проверяют техническое состояние многоквартирных домов Подмосковья, наличие информационных щитов во дворах, а также актуальность размещенной на них информации. Также общественные инспекторы помогают надзорным органам осуществлять контроль за качеством выполнения работ по текущему и капитальному ремонту домов.