РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 7 фев. Специальный корреспондент горпортала «РИАМО в Люберцах» Ксения Корнеева стала лауреатом Всероссийского журналистского конкурса фонда общероссийского народного фронта «Правда и справедливость», сообщается на сайте фонда.

«Общественный совет фонда общероссийского народного фронта «Правда и справедливость» провел заседание, на котором были определены 350 лауреатов Всероссийского журналистского конкурса ОНФ. Корреспондент Ксения Корнеева находится в списке лауреатов с работой «ЖК «Белые Росы» в Котельниках: паника дольщиков, проблемный застройщик»», – говорится в сообщении.

По словам председателя общественного совета фонда ОНФ «Правда и справедливость», депутата Госдумы Николая Будуева, работы, присланные на конкурс, отличаются профессионализмом и глубокой проработкой тем. Он назвал конкурс беспрецедентным по числу присланных журналистами работ и количеству участников. Всего на конкурс журналистских работ было прислано более 5,5 тысяч заявок от 2,5 тысяч участников из всех регионов страны. Все 350 лауреатов будут награждены на площадке Медиафорума ОНФ и получат премии.

Лидерами по числу заявок стали Свердловская (288), Челябинская (166) и Иркутская (150) области. Наибольшую активность проявили представители печатных СМИ (42%), телеканалов (23%) и интернет-изданий (20%).

Чаще всего участники конкурса посвящали свои материалы проблемам ЖКХ (14%), коррупции (12%), комфортной городской среды (12%), качества услуг в социальной сфере (12%), дорог и безопасности дорожного движения (9%). Представители СМИ работали в жанрах новостных репортажей (52%) и журналистских расследований (48%).