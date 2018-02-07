РИАМО - 7 фев. К концу 2018 года Московская область планирует выйти на полное самообеспечение региона овощной продукцией, сообщил журналистам в среду министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

«Наша цель - к концу 2018 года выйти на 100% самообеспечение по овощам», - сказал Разин.

Ранее он сообщал, что Подмосковье занимает первые места в Центральном федеральном округе России по объемам производства овощей, молока и сыра.

Также глава Минсельхозпрода Московской области сообщал, что в 2018 году для поддержки фермерских хозяйств Подмосковья региональные власти планируют выделить более 40 грантов на общую сумму свыше 360 миллионов рублей.